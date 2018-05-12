Леонарду Жардим: "Сидибе сможет сыграть на чемпионате мира"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен, что защитник Джибриль Сидибе сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира-2018. 25-летний француз на этой неделе вернулся в общую группу после травмы.

- Прошло три или четыре дня с тех пор, как Сидибе вернулся к тренировкам в общей группе, и у него все хорошо, - цитирует пресс-служба лиги 1 Жардима. - Конечно, после месяца отсутствия, он еще не на вершине физических кондиций, но у него нет проблем с коленом. Я говорил с Дидье Дешамом. Если Сидибе физически будет готов и не случится ничего особенного, то он будет играть на чемпионате мира.