Леонарду Жардим: "Счет 3:0 убивает игру психологически"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Нантом" (4:0). Португалец отметил важность того, что удалось не пропустить.

– Первый тайм был не из легких, – цитирует Le Figaro Жардима. – Первые 40 минут вышли равными, соперник высоко прессинговал. Это был интенсивный матч, сложный. Но после второго и третьего гола все было кончено. Стало проще управлять игрой. Счет 3:0 убивает игру психологически. Соперник не успел среагировать. Я знаю свою команду. Она любит атаковать, но при этом остается организованной. Здорово, что мы не пропустили. Мы атакуем и защищаемся как единое целое.