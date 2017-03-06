08:38 | ФУТБОЛ — Франция

Леонарду Жардим: "Счет 3:0 убивает игру психологически"

0
0
0
0

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Нантом" (4:0). Португалец отметил важность того, что удалось не пропустить.

– Первый тайм был не из легких, – цитирует Le Figaro Жардима. – Первые 40 минут вышли равными, соперник высоко прессинговал. Это был интенсивный матч, сложный. Но после второго и третьего гола все было кончено. Стало проще управлять игрой. Счет 3:0 убивает игру психологически. Соперник не успел среагировать. Я знаю свою команду. Она любит атаковать, но при этом остается организованной. Здорово, что мы не пропустили. Мы атакуем и защищаемся как единое целое.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ