15:32 | Футбол — Франция

Леонарду Жардим: "Рыболовлев оказывает поддержку "Монако", как и прежде"


Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что проблемы владельца клуба Дмитрия Рыболовлева никак не сказываются на команде. Сегодня появилась информация, что россиянину были выдвинуты обвинения по делу о вмешательстве в личную жизнь.

- Наш президент всегда оказывает нам большую поддержку, - цитирует L'Equipe Жардима. - Частные дела - это личные дела. Он работает с нами, как и раньше, он отправляет нам те же самые сообщения, что и раньше. Все остальное - его личные проблемы.

Дмитрий Рыболовлев может стать персоной нон-грата в Монако. Что случилось?

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