Леонарду Жардим: "После победы со счетом 7:0 "Монако" не перестанет работать"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим выразил радость по поводу победы над "Метцем" (7:0) на выезде в матче лиги 1. Он подчеркнул, что такая крупная победа не должна расслаблять команду.

– Это самая крупная гостевая победа "Монако" в лиге, – цитирует L’Equipe Жардима. – При счете 3:0 игра закончилась. "Метц" раскрылся, пытаясь забить, и оставил нам пространство. За счет контратак мы забили семь мячей. Все очень рады. Особенно после тяжелой игры в Лиге чемпионов. "Монако" показал хороший футбол. Месяц нам удался. Но сезон длинный, поэтому после победы 7:0 мы не прекратим работать и развиваться.

Напомним, "Монако" играет в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА.