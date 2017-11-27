Леонарду Жардим: "Пока нельзя сказать, что "Монако" упустил чемпионство"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "ПСЖ" в матче 14-го тура чемпионата Франции (1:2) заявил, что его команда еще не лишилась шансов на защиту чемпионского титула. На данный момент в турнирной таблице лидирует "ПСЖ", опережающий монегасков на 9 очков.

- Думаю, мы не можем пока сказать, что "Монако" упустил чемпионский титул, - цитирует L'Equipe Жардима. - Конечно, мы хотим защитить чемпионство, но наша цель – не титул. "Монако" остается верен своему проекту. Во Франции есть только одна команда, которая может сказать, что для них главное чемпионство. Я не доволен. Нынешний "Монако" может больше. Но нужно отдать должное "ПСЖ", который контролировал матч. Мы проиграли несколько поединков, но впереди еще много встреч. Это также будет хорошим уроком для наших молодых игроков. По ходу матча с "ПСЖ" мы перестроились. В последние двенадцать минут мы были лучше.

Характер? Он важен, как и все остальное. Вы должны работать физически, умственно, тактически, а также иметь характер. Итог матча с "ПСЖ" - мы можем больше. Но нужно также отдать должное сопернику.