Леонарду Жардим: "Победа "ПСЖ" - это привычка, но не "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (2:0) отметил, что завоевал самый важный трофей в своей карьере. Эта победа позволила красно-белым досрочно оформить чемпионство.

- Победа в чемпионате для команды, которая не является фаворитом, большое достижение, - приводит Canal+ слова Жардима. - Это самый важный трофей в моей тренерской карьере. Мы упорно трудились в течение 11 месяцев. "Монако" - чемпион после четырех подряд титулов "ПСЖ". Победа Парижа - это привычка, но не "Монако".