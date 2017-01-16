Леонарду Жардим: "Переход из обороны в атаку стал ключом к победе "Монако" над "Марселем"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим назвал заслуженной победу над "Марселем" в 20-м туре чемпионата Франции (4:1). Также он отметил, что у монегасков была особая мотивация, так как они знали о потере очков "Ниццей" и возможном выходе в лидеры лиги.

- Это заслуженная победа, - цитирует L'Equipe Жардима. - В первой половине обе команды играли очень хорошо, мы знали, что "Марсель" хорошо играет, но показали отличный переход из обороны в атаку, что и стало ключом к победе. Соперник хорошо играет в домашних матчах, сегодня он пытался держать мяч и развивать атаки через это, но допустил слишком много потерь. Вторая половина была более спокойной, так как "Марсель" не атаковал много. Всегда очень сложно играть против "Монако", когда Монако ведет в счете. Да, у нас была особая мотивация победить, так как мы знали, что 3 очка позволят нам выйти на первое место.