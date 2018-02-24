Леонарду Жардим: "Ничья с "Тулузой" с привкусом поражения"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 27-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" (3:3) отметил, что его команда продолжает борьбу за второе место в лиге 1. Специалист также добавил, что эта ничья с привкусом поражения.

– Эта ничья с привкусом поражения, – цитирует клубная пресс-служба Жардима. – Первый тайм был равный, но мы полностью контролировали ход встречи во второй половине.

Игроки сердятся на поставленный в наши ворота пенальти. Я за ВАР, и если бы система видеопомощи арбитрам была в чемпионате Франции, то сегодня мы бы забрали свои очки.

Мы продолжим борьбу за второе место, мы будем сражаться с улыбкой.