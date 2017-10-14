Леонарду Жардим: "Ничья была бы более справедливым результатом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Лиона" в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:3) отметил, что ничья была бы более справедливым результатом. Монегаски пропустили решающий гол во встрече на 95-й минуте встречи.

- Это был очень равный матч, - цитирует L'Equipe Жардима. - У нас были проблемы в оборне в первом тайме. После перерыва мы стали лучше справляться с игрой. У нас были хорошие возможности, чтобы выйти вперед, но вместо этого мы пропустили со штрафного в концовке. Ничейный результат был бы более справедливым.

Тем не менее, я думаю, что "Монако" показал, что у нас есть место для роста, есть талантливые молодые игроки, такие как Адама Траоре, Рони Лопеш, Кейта Балде - они провели очень позитивный матч. Это важно и для настоящего, и для будущего