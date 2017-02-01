Леонарду Жардим: "Немного волновался и опасался за результат"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен победой над "Шамбли" (5:4 д.в.) в 1/16 финала Кубка Франции. Отметим, что в конце основного времени матча монегаски остались в меньшинстве.

– Мы достигли цели, но это был сложный матч, – цитирует L’Equipe Жардима. – Мне нужно было провести ротацию состава, чтобы посмотреть на молодежь. И нам с трудом удалось победить. Это большой опыт для молодых игроков. У нас были проблемы, и мы многое позволяли "Шамбли". В первой половине дополнительного времени мы играли хорошо, и это позволило победить. Конечно, я немного волновался и боялся, но цель достигнута.