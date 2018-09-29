Леонарду Жардим: "Монако" поплатился за свои ошибки в обороне"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после поражения от "Сент-Этьена" в 8-м туре чемпионата Франции (0:2) отметил, что команду наказали за ошибки в обороне. Также он уверен, что сможет справиться со сложившейся ситуацией.

- Это игра, в которой был заметен некоторый прогресс в атаке по сравнению со встрече с "Анже", у нас были хорошие моменты, но вратарь "Сент-Этьена" сделал несколько отличных сейвов, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Мы поплатились за свои ошибки в обороне. "Монако" должен быть более осторожным и сконцентрированным. Сегодня вечером команда продемонстрировала хорошее отношение.

У наших игроков нет уверенности, поэтому и не хватает эффективности. Нужно продолжать работать, пытаться создавать моменты, играть и быть более эффективными. Мы решим эту проблему.

Конечно, это трудный момент, потому что нужных результатов нет. Мы должны оставаться мотивированными, целенаправленными, работать еще больше.