Леонарду Жардим: "Монако" показал характер, выиграв непростой матч с "Сошо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Сошо" в 1/4 финала Кубка лиги (1:1, 4:3 - серия пенальти) отметил характер своей команды. Также он отдал должное сопернику, который играл лучше монегасков в первом тайме.

- В первой половине "Сошо" играл более агрессивно, хорошо двигался и переиграл нас, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Во втором тайме мы играли уже лучше и перевели матч в серию пенальти. Хотя могли бы выиграть и до свистка об окончании 90 минут. "Монако" показал характер, выиграв такой непростой матч.