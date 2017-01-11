08:33 | ФУТБОЛ — Франция

Леонарду Жардим: "Монако" показал характер, выиграв непростой матч с "Сошо"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Сошо" в 1/4 финала Кубка лиги (1:1, 4:3 - серия пенальти) отметил характер своей команды. Также он отдал должное сопернику, который играл лучше монегасков в первом тайме.

- В первой половине "Сошо" играл более агрессивно, хорошо двигался и переиграл нас, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Во втором тайме мы играли уже лучше и перевели матч в серию пенальти. Хотя могли бы выиграть и до свистка об окончании 90 минут. "Монако" показал характер, выиграв такой непростой матч.

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Материалы REN-TV

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