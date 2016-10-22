Леонарду Жардим: "Монако" победил "Монпелье", но трех дней для восстановления мало"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 10-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" посетовал на недостаточное количество времени для отдыха после Лиги чемпионов, несмотря на победу со счетом 6:2. Также он отметил, что в его команде много талантливых игроков, которые пока не раскрыли весь свой потенциал.

- Легко говорить после уверенной победы, но я до сих пор считаю, что для полного восстановления команде нужно более 3 дней, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Мы попытались выпустить на поле наименее уставших игроков. Соперник хорошо действовал, особенно в первой половине игры, когда нам особенно было трудно. Во втором тайме "Монако" прибавил и надавил на "Монпелье". Победа придает уверенность. Мы играем в коллективный футбол, поэтому я не могу выделить кого-то одного. У "Монако" есть целый ряд молодых игроков, которые через 2 - 3 года достигнут нового уровня.