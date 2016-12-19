Леонарду Жардим: "Монако" нужно работать над психологией"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. По его словам, команда поддалась на провокации. На 39-й минуте его подопечные остались в численном меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди.

Отметим, что генеральный директор клуба Вадим Васильев после этой встречи обвинил арбитров в предвзятости.

– Мы поддались на многочисленные провокации, – приводит Tmw слова Жардима. – Нам нужно учиться сохранять спокойствие. Выступая на высоком уровне, нельзя позволять себе допускать такие ошибки. Команде нужно набираться опыта и работать на психологическим аспектом.