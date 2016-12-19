05:52 | ФУТБОЛ — Франция

Леонарду Жардим: "Монако" нужно работать над психологией"

0
0
0

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (1:3) выразил сожаление по поводу поражения. По его словам, команда поддалась на провокации. На 39-й минуте его подопечные остались в численном меньшинстве после удаления защитника Бенджамена Менди.

Отметим, что генеральный директор клуба Вадим Васильев после этой встречи обвинил арбитров в предвзятости.

– Мы поддались на многочисленные провокации, – приводит Tmw слова Жардима. – Нам нужно учиться сохранять спокойствие. Выступая на высоком уровне, нельзя позволять себе допускать такие ошибки. Команде нужно набираться опыта и работать на психологическим аспектом.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ