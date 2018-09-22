Леонарду Жардим: "Монако" мог бы выиграть у "Нима" в 3 мяча, но вратарь соперника провел отличную игру"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ничьей с "Нимом" в 6-м туре чемпионата Франции (1:1) признался, что у монегасков не изменилась цель. На данный момент монегаски идут на 12-м месте в турнирной таблице.

- Результат разочаровывает, – цитирует L'Equipe Жардима. – Но я очень доволен приверженностью и отдачей игроков. Многие молодые игроки выступали за вторую команду в 4-м дивизионе три месяца назад. С должной эффективностью в атаке "Монако" мог бы выиграть у "Нима" в 2 или 3 мяча. Мы должны побеждать, поэтому я не доволен. Продолжаем работать, чтобы стать лучше. Вратаря "Нима" провел отличный матч с тремя супер-сэйвами.