Леонарду Жардим: "Монако" доволен своей работой"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Каном" в матче 19-го тура чемпионата Франции выразил удовлетворение своей работой. Также он отметил, что монегаски второй раз в истории завершили первый круг с 42 очками в копилке.

- Это уже второй раз в истории клуба, когда "Монако" имеет после первого круга такое количество очков, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Мы очень довольны нашей работой, особенно игроки. Важно теперь восстановиться физически и мысленно, а затем вернуться к работе. "Монако" сыграл 10 матчей подряд, выходя на поле каждые 3 дня. Очевидно, что есть усталость. Южноамериканцы будут иметь на два дня больше отдыха из-за перелетов. С праздником всех!