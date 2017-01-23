Леонарду Жардим: "Монако" доминировал и мог забить больше трех мячей в первом тайме"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен победой над "Лорьяном" (4:0) в матче чемпионата Франции. После этого матча монегаски стали единоличными лидерами лиги 1.

– Мы добились хорошей победы, которую заслужили, – цитирует A Bola Жардима. – Команда провела отлично первый тайм, доминировала, сделала три гола, а могла сделать и больше. Второй тайм вышел не таким хорошим, но мы должны были немного провести ротацию перед важной игрой в среду в Кубке лиги. Будет сложно, потому что "Нанси" не играл в выходные. Мы сделаем все, чтобы выйти в финал турнира.