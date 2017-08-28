Леонарду Жардим: "Мбаппе - звезда, но "Монако" выигрывал в прошлом сезоне и без него"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что нападающий Кильян Мбаппе не может быть важнее команды. Также португальский специалист отказался комментировать информацию о возможном переходе 18-летнего француза в "ПСЖ".

- Конечно, я хотел бы сохранить лучших игроков в команде, но мой метод - работать с теми, кто хочет этого, - цитирует L'Equipe Жардима. - Мбаппе - игрок высокого уровня, звезда, но "Монако" выиграл много матчей в прошлом сезоне и без него. Я ничего не подтверждаю и не отрицаю в случае с ним, он провел хорошую тренировочную неделю. Знаю о слухах, но говорить о трансферах не моя работа. Свист в адрес Мбаппе? Я их не слышал. Знаю, что фанаты хотели бы, чтобы навсегда в команде оставались Хамес Родригес, Бакайоко, Менди, Бернарду Силва, Марсьяль, Кондогбья, Карраско и другие лучшие игроки. Но я также понимаю проект клуба. Мы подписываем молодых игроков, чтобы попытаться добиться от них прогресса.