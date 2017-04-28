Леонарду Жардим: "Когда "Реал" проводит ротацию состава, это хорошо, а когда я - нет"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим не понимает критики в свой адрес по поводу ротации состава в матче Кубка Франции с "ПСЖ" (0:5). Португалец выставил на игру в основном молодых футболистов.

– Выступление в Кубке Франции для нас закончилось, – цитирует AFP Жардима. – Остается чемпионат Франции и Лига чемпионов. Нам пришлось пойти на жертвы. Посмотрите на "Реал". Один из крупнейших клубов в мире тоже проводит ротацию, меняя по половине состава. И мне это нравится, хотя я не имею таких возможностей, как "Реал". Когда "Реал" так поступает, это хорошее решение, а когда я – нет. Я все равно считаю главной игрой предстоящую встречу с "Тулузой" в чемпионате.