Леонарду Жардим: "Игроки "ПСЖ" показали, что им привычнее играть в финалах"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул после финального матча Кубка французской лиги с "ПСЖ" (1:4), что его подопечным не хватило опыта. Специалист отдал должное сопернику.

– Мы очень хотели выиграть, но не удалось, – приводит Tmw слова Жардима. – Для многих игроков нашей команды это был первый финал в жизни. Речь идет об опыте, и мы его получили. К сожалению, пропустили два гола в решающих моментах. Надо было быть более внимательными. "ПСЖ" продемонстрировал, что им привычнее играть в финалах.