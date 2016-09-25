Леонарду Жардим: "Глик очень важен для "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим доволен тем, как влился в команду польский защитник Камиль Глик. Игроком, который ранее выступал за "Торино", интересовались "Зенит" и "Спартак", но он прошлым летом перешел в "Монако", которому голом помог победить в последнем матче чемпионата Франции с "Анже" (2:1).

– "Анже" подошел к матчу с нами в хорошей форме после трех побед подряд, – цитирует L’Equipe Жардима. – Это очень конкурентоспособная команда, обладающая крепкими толковыми футболистами. Мы старались избежать плотной борьбы. Гол Глика? Защитники отвечают за оборону, но способны и атаковать. Этот игрок отличается от тех, кого мы обычно приобретаем. Он уже зрелый, выступает за сборную Польши. Это важный футболист для нас.

Напомним, что "Монако" выступает в одной группе Лиги чемпионов с ЦСКА.