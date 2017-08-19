Леонарду Жардим: "Доволен тем, что "Монако" установил рекорд, выиграв 15 матчей подряд"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим доволен тем, как его команда сыграла с "Метцем" (1:0) в 3-м туре чемпионата Франции. Победный мяч в конце игры забил Радамель Фалькао.

– Все матчи разные, поэтому нам пришлось забыть прошлогоднюю победу со счетом 7:0, – цитирует AFP Жардима. – Думаю, мы сыграли хорошо. В первом тайме не хватало скорости, после чего мы смогли прибавить, стало больше мобильности, интенсивности, что и помогло победить. Мы довольны победой и тем, что установили новый рекорд, выиграв 15 матчей подряд. Фалькао в хорошей форме. Надеюсь, он ее сохранит. Сыграет ли Мбаппе с "Марселем"? Не знаю. Еще рано говорить.