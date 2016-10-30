Леонарду Жардим: "Доволен игрой с "Сент-Этьеном", но разочарован результатом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим выразил разочарование ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1) в матче чемпионата Франции. По его словам, команды в лиге 1 стали в нынешнем сезоне более сбалансированными.

– Мы хорошо сыграли с соперником высокого уровня, – цитирует L’Equipe Жардима. – "Монако" создал много моментов. Конечно, хотелось победить, поэтому я разочарован результатом. Но доволен качеством игры и отношением ребят к работе. В нынешнем сезоне лига более сбалансированная, чем в прошлом. Наша задача – победа в чемпионате. Но и другие команды, например, "Ницца" и "Лион" выглядят лучше и хотят стать лидерами.