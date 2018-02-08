Лемар отверг предложение "Монако" о новом контракте и летом может перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар отклонил предложение клуба о новом контракте, утверждает Independent. В зимнее трансферное окно 22-летнего футболиста хотел заполучить "Ливерпуль", но вице-президент монегасков Вадим Васильев заявил, что до конца сезона Лемар точно останется в чемпионате Франции.

В текущем сезоне Лемар сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. В летнее трансферное окно "Ливерпуль" снова будет основным претендентом на подписание контракта с игроком.