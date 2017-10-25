15:10 | Футбол — Франция

Le Parisien: футболистам "ПСЖ" запрещено грубо играть против Неймара

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Руководство "ПСЖ" запретило футболистам грубо играть против нападающего Неймара, информирует Le Parisien. Это связано с тем, как бразилец, будучи футболистом "Барселоны", чуть не подрался с Нелсоном Семеду, который жестко сыграл против форварда на одной из тренировок.

Кроме того, при подписании контракта бразилец потребовал от клуба двух личных физиотерапевтов, которые следят непосредственно за здоровьем игрока. Неймар также не участвует в занятиях по оборонительной тактике. Игроку разрешено ходить с сумкой собственного бренда, хотя остальные футболисты "ПСЖ" обязаны пользоваться сумками с символикой клуба.

Напомним, летом этого года Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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HAZELSAMARA

А если бы Неймара купили миллионов за пятьсот, соперникам "ПСЖ" тоже запретили бы жёстко против него играть?

15:24

Serenky25

Эх.. его бы к "Деду" (Сергею Горлуковичу) в команду. Тот мечтает попасть в Голливуд!

15:20