Le Parisien: футболистам "ПСЖ" запрещено грубо играть против Неймара

Руководство "ПСЖ" запретило футболистам грубо играть против нападающего Неймара, информирует Le Parisien. Это связано с тем, как бразилец, будучи футболистом "Барселоны", чуть не подрался с Нелсоном Семеду, который жестко сыграл против форварда на одной из тренировок.

Кроме того, при подписании контракта бразилец потребовал от клуба двух личных физиотерапевтов, которые следят непосредственно за здоровьем игрока. Неймар также не участвует в занятиях по оборонительной тактике. Игроку разрешено ходить с сумкой собственного бренда, хотя остальные футболисты "ПСЖ" обязаны пользоваться сумками с символикой клуба.

Напомним, летом этого года Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны". Сумма сделки составила рекордные 222 миллиона евро.