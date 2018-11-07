Le Monde: Полиция задержала владельца "Монако" Рыболовлева

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который также владеет ФК "Монако", задержан и помещен под стражу, сообщает французское издание Le Monde. В доме 51-летнего предпринимателя был произведен обыск.

Полиция Монако подозревает его в коррупции и финансовых махинациях, в том числе, связанных с вложением средств в клуб в обход системы. Он был задержан по запросу прокуратуры княжества Монако.

Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017

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Русский владелец "Монако" Рыболовлев задержан полицией. Подробности