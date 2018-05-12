"Ле-Эрбье" пожелал скорейшего выздоровления Дани Алвесу

Клуб третьего дивизиона чемпионата Франции "Ле-Эрбье", который в финале Кубка Франции проиграл "ПСЖ" (0:2), пожелал скорейшего выздоровления защитнику парижан Дани Алвесу. Напомним, что бразилец получил травму крестообразных связок в финальном поединке и не сыграет на ЧМ-2018.

– Мы желаем скорейшего выздоровления Алвесу, который, к сожалению, не сможет сыграть на чемпионате мира… Удачи! – написал "Ле-Эрбье" в своем Твиттере.

Отметим, что команда по итогам нынешнего сезона вылетела из национальной лиги, опустившись в четвертый дивизион.