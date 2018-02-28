"Ле Эрбье" из третьего дивизиона вышел в полуфинал Кубка Франции

Клуб из третьего дивизиона чемпионата Франции "Ле Эрбье" вышел в полуфинал национального Кубка. В четвертьфинале команда обыграла "Ланс". Основное и дополнительное время завершилось без голов, серию пенальти "Ле Эрбье" выиграл со счетом 4:2.

Отметим, в других четвертьфинальных парах встретятся "Страсбур" - "Шамбли", "ПСЖ" - "Марсель" и "Кан" - "Лион".

Кубок Франции

1/4 финала

"Ле Эрбье" - "Ланс" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:2

Судья: Лесаж.

27 февраля. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.