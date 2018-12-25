Le 10 Sport: Головин - в десятке худших трансферов лиги 1 в 2018 году

Французское издание Le 10 Sport составило десятку худших трансферов 2018 года в лиге 1. В этот список попал переход российского полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" за 30 миллионов евро. В десяти матчах в лиге 1 Головин сделал одну голевую передачу, а монегаски занимают предпоследнее место в чемпионате.

Помимо Головина в список попали три новичка "Марселя" – Кевин Стротман, Неманья Радоньич, Дуе Чалета-Цар, а также Насер Шадли из "Монако", Яннис Салибюр из "Сент-Этьена", Мизьян Маолида из "Ниццы", Гансо из "Амьена", Мэтт Миязга и Абдул Маджид Уорис из "Нанта".