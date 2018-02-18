Лассана Диарра: "Знаем, что произошло в среду. Это футбол, но это еще не конец"

Полузащитник "ПСЖ" Лассана Диарра после победы над "Страсбуром" в матче 26-го тура чемпионата Франции (5:2) отметил, что выиграть было важно после поражения от "Реала" в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). По его мнению, парижанам не стоит опускать голову.

- Сегодня мы одержали очень хорошую победу, - цитирует пресс-служба клуба Диарра. - Важно вернуться к положительной динамике. Мы знаем, что произошло в среду. Это футбол, но это еще не конец. Мы должны продолжать побеждать. Лично я чувствую себя лучше и лучше, становлюсь сильнее. Клуб прилагает все усилия, чтобы моя интеграция проходила настолько плавно, насколько это возможно.