Лассана Диарра ведет переговоры с "Валенсией"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра хочет в это трансферное окно вернуться в чемпионат Испании, где ранее играл за "Реал". Как утверждает Foot Mercato, 31-летний француз провел встречу с представителями "Валенсии". По информации источника, стороны близки к соглашению. Ранее главный тренер "Марселя" Руди Гарсия заявил, что экс-игрок "Локомотива" и "Анжи" не тренируется с командой из-за проблем с формой, которые могут быть решены продажей футболиста. В текущем сезоне Диарра принял участие в 11 матчах.

Напомним, на этой неделе было объявлено о том, что Ласс выиграл суд против ФИФА и Бельгийской футбольной федерации, которые помешали осуществлению трансфера Диарра в бельгийский "Шарлеруа" в феврале 2015 года.