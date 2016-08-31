16:35 | ФУТБОЛ — Франция

Лассана Диарра ведет переговоры с "Аль-Джазирой"

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Полузащитник "Марселя" и сборной Франции Лассана Диарра может продолжить карьеру в ОАЭ, утверждает France Football. По информации издания, 31-летний француз ведет переговоры с "Аль-Джазирой". Сторонам осталось договориться лишь о заработной плате игрока, который был назначен капитаном "провансальцев" перед стартом нового чемпионата Франции. Ранее СМИ писали об интересе к Диарра со стороны "ПСЖ", "Галатасарая" "Спартака", "Челси" и "Манчестер Юнайтед"​​. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 33 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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