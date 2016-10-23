Лассана Диарра - в стартовом составе "Марселя" на матч с "ПСЖ"

Стали известны стартовые составы "Марселя" и "ПСЖ" на матч 10-го тура чемпионата Франции. Отметим, что бывший полузащитник "Локомотива" Лассана Диарра начнет матч в составе "Марселя" с первых минут, а экс-защитник "Динамо" и "Зенита" Томаш Губочан оказался в запасе.

Это первый матч нового наставника "Марселя" Руди Гарсия.

Состав "Марселя": Пеле – Сакаи, Фанни, Роланду, Дориа, Бедимо – Диарра, Товен, Замбо – Гомис, Нжи.

Запасные: Самба, Губочан, Рекик, Машаш, Лопес, Сарр, Исека.

Состав "ПСЖ": Ареола – Орье, Маркиньюс, Тиагу Силва, Максвелл – Верратти, Тиагу Мотта, Рабьо – Лукас, Кавани, Ди Мария.

Запасные: Трапп, Менье, Кюрзава, Крыховяк, Матюиди, Бен Арфа, Хесе.

Трансляция матча "Марсель" – "ПСЖ"