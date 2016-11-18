Лассана Диарра: "Сейчас я не заслуживаю места в сборной Франции"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра не оставляет надежды вернуться в сборную Франции. 31-летний экс-игрок "Локомотива" понимает, почему его не позвали на Euro-2016.

– В прошлом году я многое отдал, чтобы вернуться в сборную, очень хотел попасть на Euro во Франции, – цитирует Le Figaro Диарра. – Но вторая половина сезона не удалась. Мне приходилось играть с дискомфортном в колене. Сейчас я не думаю о сборной, а думаю о возвращении. Хочу спокойно вернуться на свой уровень. Конечно, со сборной не покончено. Но нужно быть реалистом. Сейчас я не заслуживаю места в сборной. Не собираюсь лгать самому себе.