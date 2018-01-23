Лассана Диарра: "Рад присоединиться к моему родному клубу"

Новичок "ПСЖ" Лассана Диарра рассказал о том, что он рад присоединиться к родному клубу. По его словам, все футболисты желают оказаться в команде Унаи Эмери.
– Я очень рад, наконец, присоединиться к моему родному клубу, – цитирует пресс-служба "ПСЖ" Диарра. - "ПСЖ" многое значит для меня. В последнее время клуб сильно изменился, все игроки мечтают оказаться здесь.
Мне повезло, что я смог воплотить эту мечту в жизнь. Я намерен сделать все, что в моих силах, привнести весь свой опыт и доказать, что клуб сделал правильный выбор, подписав со мной контракт.