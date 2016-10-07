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Лассана Диарра хочет отсудить у ФИФА и Королевского футбольного союза Бельгии 6 миллионов евро

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Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра требует от ФИФА и Королевского футбольного союза Бельгии компенсацию в размере 6 миллионов евро за несостоявшийся переход в "Шарлеруа". Как сообщает Sudinfo, адвокаты игрока подали соответствующие документы в суд.

В 2014 году Диарра проиграл суд "Локомотиву", которому задолжал 10,5 миллиона евро за нарушение договора. После этого ни один клуб не хотел подписывать игрока в статусе свободного агента, опасаясь, что вынужден будет выплачивать этот долг. Однако в феврале 2015 года "Шарлеруа" договорился с Диарра о контракте. Но перед заключением договора клуб направил письмо в местный футбольный союз и ФИФА, чтобы получить гарантии, что "Шарлеруа" не будет наказан. Однако ответа клуб не получил, и сделка не состоялась. Диарра уверен, что бездействие ФИФА и бельгийского футбольного союза нанесли ему ущерб.

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