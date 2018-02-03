Ласина Траоре продолжит карьеру в одном из клубов РФПЛ?

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, в этом сезоне выступающий на правах аренды за "Амьен", может продолжить карьеру в одной из команд чемпионата России, сообщает Courrier Picard. Сделка может быть оформлена этой зимой до закрытия трансферного окна, которое состоится 22 февраля.

Отметим, что в этом сезоне 27-летний ивуариец принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, не отметившись результативными действиями.

Последним российским клубом в российской карьере Траоре был ЦСКА, за который форвард выступал в первой части сезона-2016/17 (21 матч, 6 голов, 1 результативная передача). Также он играл за "Анжи" и "Кубань".