"Ланс" хочет подписать Это`О

Форвард Самюэль Это`О может продолжить карьеру во Франции. "Ланс" пытается заполучить 37-летнего камерунца, который является свободным агентом после расторжения контракта с "Коньяспором". Как отмечает RMC, стороны пока не могут договориться.

Напомним, ранее появилась информация, что к камерунскому нападающему интерес проявляет "Ним".

Это`О расторг контракт с "Коньяспором" //

Это`О: "Ним" собирает средства на мой трансфер? Может, я поучаствую?" //

"Ним" предложил фанатам собрать средства на подписание Это`О