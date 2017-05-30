Ландро стал главным тренером "Лорьяна"

Экс-вратарь сборной Франции Микаэль Ландро возглавил "Лорьян". Контракт заключен по схеме "3+1". 38-летний француз, который играл за "Нант", "ПСЖ", "Лилль" и "Бастию", завершил свою карьеру после чемпионата мира-2014.

- "Лорьян" является известным клубом, - приводит официальный сайт слова Ландро. - Это прекрасный вызов. Надеюсь, у меня все получится.

По итогам прошедшего сезона клуб вылетел во второй дивизион чемпионата Франции, уступив "Труа" в стыковых матчах.