Ландро стал главным тренером "Лорьяна"

Экс-вратарь сборной Франции Микаэль Ландро возглавил "Лорьян". Контракт заключен по схеме "3+1". 38-летний француз, который играл за "Нант", "ПСЖ", "Лилль" и "Бастию", завершил свою карьеру после чемпионата мира-2014.
- "Лорьян" является известным клубом, - приводит официальный сайт слова Ландро. - Это прекрасный вызов. Надеюсь, у меня все получится.
По итогам прошедшего сезона клуб вылетел во второй дивизион чемпионата Франции, уступив "Труа" в стыковых матчах.
Mickaël Landreau, nouvel entraîneur du FC Lorient– FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 30 мая 2017 г.
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