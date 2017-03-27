L’Equipe извинился перед Верратти и Матюиди за дезинформацию

Французское издание L’Equipe опубликовало официальные извинения за публикацию информации о походе полузащитников "ПСЖ" Марко Верратти и Блеза Матюиди в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6). Как отмечается теперь, эта информация не соответствует действительности. Напомним, что после данной публикации Верратти подал на издание в суд.

– 9 марта мы сообщили, что игроки "ПСЖ" Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе за два дня до ответного матча против "Барселоны", - говорится в сообщении. - Эта информация появилась в газете и на сайте.

Сегодня мы уверены в том, что данная информация не соответствует действительности. Мы приносим свои извинения Верратти и Матюиди за вред, который мы причинили самим игрокам и клубу. Этот инцидент заставил нас пересмотреть некоторые внутренние процедуры, чтобы впредь давать читателям только достоверную информацию.