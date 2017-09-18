Кюрзава подвергся шантажу за оскорбления в адрес Дешама

Защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава стал жертвой шантажа, сообщает радиостанция Europe 1. Футболист во время вечернего отдыха со своими друзьями в одном из баров Парижа позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Группа неизвестных лиц успела снять оскорбления на телефон и стала шантажировать футболиста.

Отмечается, что преступники встретились с Кюрзава и потребовали от него 100 тысяч евро. Футболист обратился в полицию. По подозрению в шантаже игрока арестованы пять человек.