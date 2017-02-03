Кристоф Гальтье: "Ронское дерби - главное противостояние Франции"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье назвал дерби с "Лионом" главным противостоянием чемпионата Франции. Также он посетовал на большие возможности "ткачей", но отметил, что в роноском дерби возможно все.

- Это главное дерби нашего чемпионата, - цитирует пресс-служба клуба Гальтье. - По своему опыту знаю, что наши фанаты расстраиваются, когда мы проигрываем в ронсоком дерби, и испытывают радость и гордость, когда побеждаем. Для них, для клуба и всех его сотрудников было бы неплохо выиграть. Обе команды играют в Европе, преследуют друг друга в турнирной таблице - есть все ингредиенты для хорошего дерби. У "Лиона" есть игроки мирового класса и лучшее финансовое положение, поэтому многие думают, что "Лион" сильнее. Но дерби остается дерби. Конечно, между командами разница всего лишь в 4 очка, но, повторяю всем: мы не будем об этом думать сейчас, хотя это и добавляет шарма противостоянию. "Сент-Этьен" сделает все для победы в дерби, так как мы знаем, что она будет значить. Она принесет нам немного больше, чем просто 3 очка. Не хочу думать о том, как сыграет соперник, так как нужно сосредоточиться на своих действиях.