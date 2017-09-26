Кристоф Дюгарри: "Я сомневаюсь в Верратти, хоть и хочу ошибиться"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти может испортить себе карьеру. Итальянец ранее высказывал желание перейти в "Барселону", но отказался от этой идеи, получив улучшенный контракт.

– Этот молодой человек должен был стать лидером "ПСЖ" после ухода Ибрагимовича, – цитирует RMC Дюгарри. – Но он немного потерялся. Вероятно, думал о переходе в "Барселону". Или подумал, что сделал все, что ему нужно было. Я в нем сомневаюсь, хоть и хочу ошибиться. Боюсь, что он не будет принимать правильные решения для своей карьеры.