Кристоф Дюгарри: "Понимаю, почему Косьельни желал поражения Франции на ЧМ-2018"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри понимает реакцию Лорана Косьельни. Защитник "Арсенала" объявил, что завершает карьеру в сборной Франции, и признался, что желал ей поражения на ЧМ-2018, который пропустил из-за травмы.

– Это честные слова, – цитирует RMC Дюгарри. – Это совершенно человеческая реакция, которую можно объяснить. Я могу это понять. Он никогда не станет чемпионом мира. Это, пожалуй, самый большой провал в его жизни. Когда ты видишь, как они поднимают кубок, понимаешь, что должен быть частью этой команды, а судьба лишила тебя этого, возникают эгоистичные мысли.