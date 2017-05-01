Кристоф Дюгарри: "Эвра - дрянной лидер"

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри ответил на критику защитника "Марселя" Патриса Эвра. Игрок провансальцев в минувшие выходные заявил, что экс-игрок "Барселоны" и "Милана" выступал за национальную команду только из-за хороших отношений с Зинедином Зидана. Сам же Дюгарри по ходу этого сезона критиковал Эвра за плохую форму.

"Эвра пытается заставить нас смеяться в своем "Инстаграме". Но на самом деле он дрянной лидер. Он пытается стать предводителем чемпионского проекта "Марселя"? Это выглядит жалко", - цитирует RMC Дюгарри.