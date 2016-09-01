Кристоф Дюгарри: "Балотелли не хватает интеллекта"

Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что "Ницца" допустила ошибку, подписав нападающего Марио Балотелли. По его словам, итальянцу не удастся вернуться на свой прежний уровень, как это сделал Атем Бен Арфа, перешедший благодаря успешной игре в "ПСЖ".

– Балотелли? Бен Арфа птенец по сравнению с ним, – цитирует RMC Дюгарри. – Президент "Ниццы" Ривер умный человек, но я не поддерживаю его в этом выборе. Ривер надеется, что Балотелли вернется на тот уровень, который когда-то показывал. Но этот малыш давно не работает над собой, ему не хватает интеллекта. Думаю, слишком поздно.