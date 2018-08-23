Кристоф Дюгарри: "Анри, отдыхай, не ходи в "Бордо"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что Тьерри Анри стоит хорошенько подумать, прежде чем решиться возглавить "Бордо". Ранее СМИ сообщали, что Анри согласился стать главным тренером французского клуба при условии, что ему гарантируют достаточное финансирование для усиления состава.

– Если бы Тьерри Анри спросил меня, возглавлять ли клуб в нынешнем состоянии, я бы сказал, что нет, – приводит Tribalfootball слова Дюгарри. – Сиди тихо дома, не знаю, отдыхай, но не ходи туда! Я был бы рад возглавить команду, но со средствами, гарантиями, с реальной структурой, с клубом, который, наконец, работает хорошо. Новые владельцы вступят в должность в сентябре, так что придется ждать 4 месяца до следующего трансферного окна. Весь год вы будете бороться, чтобы не опуститься и пытаться хорошо работать в следующем году. Это будет тяжелый год!

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес боссов за продажу Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку. Президент "Бордо" Стефан Мартен отстранил Пойета от работы. Футболисты "Бордо" негативно восприняли эту новость, некоторые из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился сам президент клуба.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса.