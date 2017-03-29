Кристиан Гуркюфф: "Было бы глупо отказываться от видеоповторов в футболе"

Главный тренер "Ренна" Кристиан Гуркюфф поддержал внедрение видеоповторов в футболе. Вчера сборная Франции уступила Испании (0:2), при этом после просмотра повторов гол Антуана Гризманна был отменен, а мяч Жерара Деулофеу - засчитан.

- То, что является несправедливым, противоречит этике спорта, - цитирует пресс-служба клуба Гуркюффа. - Было бы глупо лишать себя технических средств, которые позволяют добиваться справедливости. Система автоматической фиксации голов уже стала важным инструментом в чемпионате Франции. Известно, что есть много матчей, в которых были ошибки арбитров. Конечно, видеоповторы не панацея от всех ошибок, потому что нельзя быть категоричным в некоторых моментах, но в случае с офсайдами все очевидно. Тем не менее, необходимо найти правильное использование повторов, чтобы не останавливать игру каждые 30 секунд. В регби же это работает должным образом.