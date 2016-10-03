Красная карточка Балотелли в матче с "Лорьяном" будет отменена

Дисквалификация нападающего "Ниццы" Марио Балотелли на матч 9-го тура чемпионата Франции с "Лионом" будет отменена. Итальянец был удален в игре 8-го тура лиги 1 с "Лорьяном" (2:1), но арбитр признал, что показал форварду красную карточку несправедливо.

– Главный судья матча Оливье Туаль посмотрел повтор и признал, что не должен был показывать Балотелли вторую желтую карточку за фол на Стивене Морейра, – цитирует L’Equipe технического директора департамента судейства лиги 1 Паскаль Гарибян. – Арбитр выступит на заседании дисциплинарного комитета, который вынесет официальное решение.

Отметим, что в нынешнем сезоне лиги 1 в активе Балотелли пять голов в трех матчах. Также он забил мяч в ворота "Краснодара" (2:5) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.