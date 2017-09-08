Нападающий Кильян МБАППЕ сегодня может дебютировать в составе "ПСЖ". Фото AFP

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата Франции между "Метцем" и "ПСЖ". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Метц" - "ПСЖ"

Прогноз Winline – П1 19,0 – Н 8,70 – П2 1,12

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Метц" - "ПСЖ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Метц": Дидиллон - Иван, Юдоль, Бишевац, Ассу-Экотто - Кафу, Поблете, Коад - Ниакате, Фернандес, Нгюетт.

"ПСЖ": Ареола - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава - Рабьо, Дракслер, Тиагу Мотта - Неймар, Кавани, Мбаппе.

ПОТЕРИ: Жуффр (травма) - Верратти (дисквалификация), Лукас Моура (травма).